POL-HA: Verkehrsunfallflucht in Hohenlimburg
Hagen (ots)
Am Freitagabend zwischen 20:30 und 21:00 Uhr parkte eine Hagenerin ihren roten Opel am Fahrbahnrand an der Straße "Auf dem Dreische" in Hagen. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel abgerissen und die linke Fahrzeugseite durch Kratzer beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerkannt, ohne sich um eine Schadenregulierung zu kümmern. Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben? (Kli.)
