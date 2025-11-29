POL-HA: Verkehrsunfallflucht in Hohenlimburg

Hagen (ots) - Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr vor einer Diskothek in der Dödterstraße in Hagen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 23-jährigen Werdohlers. Dieser habe mit einer weiteren Person im Bereich des Parkplatzes vor der Diskothek gestanden, als sich plötzlich eine Gruppe von fünf bis sieben Personen näherte und auf ihn einschlug. Der 23-jährige fiel zu Boden und wurde durch ...

