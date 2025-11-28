Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst der Hagener Polizei nimmt Drogendealer fest

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) führten die Beamten des Hagener Schwerpunktdienstes in den Nachmittagsstunden mehrere Personenkontrollen im Bereich des Rathauses durch. Zwischen der Volme und dem Rathaus befindet sich ein überdachter Durchgang. Diesen kontrollierten die Beamten gezielt und konnten einen 34-Jährigen dort antreffen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten über 40 Tabletten auf, bei denen es sich vermutlich um synthetische Drogen handelt. Die Beamten brachten den Mann auf die Wache. Hier fanden sie bei einer Durchsuchung weitere Betäubungsmittel, Bargeld und eine Feinwaage auf. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte mit dem Betäubungsmittel Handel trieb. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und eine Anzeige vorgelegt. Das Bargeld, die Drogen und die Waage stellten die Beamten sicher. Weitere Kontrollen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität werden folgen. (hir)

