PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schwerpunktdienst der Hagener Polizei nimmt Drogendealer fest

POL-HA: Schwerpunktdienst der Hagener Polizei nimmt Drogendealer fest
  • Bild-Infos
  • Download

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Donnerstag (27.11.2025) führten die Beamten des Hagener Schwerpunktdienstes in den Nachmittagsstunden mehrere Personenkontrollen im Bereich des Rathauses durch. Zwischen der Volme und dem Rathaus befindet sich ein überdachter Durchgang. Diesen kontrollierten die Beamten gezielt und konnten einen 34-Jährigen dort antreffen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten über 40 Tabletten auf, bei denen es sich vermutlich um synthetische Drogen handelt. Die Beamten brachten den Mann auf die Wache. Hier fanden sie bei einer Durchsuchung weitere Betäubungsmittel, Bargeld und eine Feinwaage auf. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte mit dem Betäubungsmittel Handel trieb. Der 34-Jährige wurde vorläufig festgenommen und eine Anzeige vorgelegt. Das Bargeld, die Drogen und die Waage stellten die Beamten sicher. Weitere Kontrollen zur Bekämpfung der Rauschgiftkriminalität werden folgen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:00

    POL-HA: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Eine 87-jährige Seniorin berichtete Polizisten am Donnerstag (27.11.), Opfer eines Trickdiebstahls in ihrer Wohnung geworden zu sein. Die in der Iserlohner Straße wohnhafte Hohenlimburgerin stellte erst einen Tag nach dem Vorfall fest, dass in einem Schrank in ihrem Wohnzimmer Geldbörsen, Bargeld und ihr Sparbuch fehlen. Bereits Montagabend (24.11.) klingelten zwei Personen in dunklen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:23

    POL-HA: Zeuge beobachtet Unfallflucht - Autofahrer mit 1,26 Promille unterwegs

    Hagen-Vorhalle (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer fiel am Donnerstagabend (27.11.2025) durch seine unsichere Fahrweise auf, verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den 58-jährigen VW-Fahrer bereits auf der Autobahn A1 beobachtet und festgestellt, dass der Mann Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge ...

    mehr
  • 27.11.2025 – 11:17

    POL-HA: Hagener fordert Polizisten nach positivem Drogenvortest auf, eine Ausnahme zu machen

    Hagen-Boele (ots) - In der Hagener Straße fiel einer Streifenwagenbesatzung am Donnerstag (27.11.) ein E-Scooter-Fahrer in Höhe einer Tankstelle ins Auge. Um 4 Uhr fuhr der 35-Jährige auf dem Gehweg - entgegengesetzt der eigentlichen Fahrtrichtung - in Richtung Boeler Straße. Die Polizisten wendeten ihr Einsatzfahrzeug, um den Mann zu kontrollieren. Daraufhin bog ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren