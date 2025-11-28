Polizei Hagen

POL-HA: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Eine 87-jährige Seniorin berichtete Polizisten am Donnerstag (27.11.), Opfer eines Trickdiebstahls in ihrer Wohnung geworden zu sein. Die in der Iserlohner Straße wohnhafte Hohenlimburgerin stellte erst einen Tag nach dem Vorfall fest, dass in einem Schrank in ihrem Wohnzimmer Geldbörsen, Bargeld und ihr Sparbuch fehlen. Bereits Montagabend (24.11.) klingelten zwei Personen in dunklen Gewändern an ihrer Wohnung. Die Personen hätten angegeben, die Heizungszähler auslesen zu müssen. Zunächst habe man zu dritt in der Wohnung gestanden, eine Person sei dann jedoch alleine in das Wohnzimmer gegangen. Als die Seniorin die Unbekannten aufforderte, die Wohnung zu verlassen, seien diese gegangen. Die Hagenerin erzählte am Donnerstag ihrem Sohn von dem Vorfall. Die Personen konnten von der Frau nicht näher beschrieben werden. Die Hagener Polizei bittet unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 um Zeugenhinweise. Wer hat am Montagabend in Hohenlimburg verdächtige Personen beobachtet oder kann weitere sachdienliche Hinweise geben? (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell