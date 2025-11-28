Polizei Hagen

POL-HA: Zeuge beobachtet Unfallflucht - Autofahrer mit 1,26 Promille unterwegs

Hagen-Vorhalle (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer fiel am Donnerstagabend (27.11.2025) durch seine unsichere Fahrweise auf, verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den 58-jährigen VW-Fahrer bereits auf der Autobahn A1 beobachtet und festgestellt, dass der Mann Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge alarmierte die Polizei und verfolgte den VW über die Ausfahrt Hagen West bis zu den Serpentinen am Wolfskuhler Weg. Dort kollidierte der 58-Jährige mit einem Stein und setzte seine Fahrt nach dem Unfall fort. Kurze Zeit später gelang es den alarmierten Polizeibeamten, den Autofahrer anzuhalten und zu kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass er alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von 1,26 Promille an. Auf dem Beifahrersitz des VW fanden die Beamten eine bereits geöffnete Wodkaflasche. Der 58-Jährige musste eine Blutprobe abgeben, die Polizisten stellten seinen Führerschein sicher. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. (sen)

