Polizei Hagen

POL-HA: Strafverfahren nach Ladendiebstahl mit Waffen eingeleitet

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 46-Jähriger entwendete Mittwochnachmittag (26.11.) in einem Baumarkt in der Eckeseyer Straße unterschiedliche Artikel. Um 14 Uhr sah der Ladendetektiv des Geschäftes, wie der Mendener eine Schachtel mit Büroklammern, mehrere Betonschrauben sowie weitere Utensilien in die Taschen seiner Hose steckte. Anschließend ging der Ladendieb zur Selbstbedienungskasse. Dort scannte er lediglich einen Artikel und lief zum Ausgang. Der Mitarbeiter des Marktes stoppte den 46-Jährigen und verständigte die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete. Da der Mann während der Tat ein Teppichmesser und einen Schraubendreher griffbereit mit sich führte, muss er sich wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell