Polizei Hagen

POL-HA: Strafverfahren nach Ladendiebstahl mit Waffen eingeleitet

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 46-Jähriger entwendete Mittwochnachmittag (26.11.) in einem Baumarkt in der Eckeseyer Straße unterschiedliche Artikel. Um 14 Uhr sah der Ladendetektiv des Geschäftes, wie der Mendener eine Schachtel mit Büroklammern, mehrere Betonschrauben sowie weitere Utensilien in die Taschen seiner Hose steckte. Anschließend ging der Ladendieb zur Selbstbedienungskasse. Dort scannte er lediglich einen Artikel und lief zum Ausgang. Der Mitarbeiter des Marktes stoppte den 46-Jährigen und verständigte die Polizei, die ein Strafverfahren einleitete. Da der Mann während der Tat ein Teppichmesser und einen Schraubendreher griffbereit mit sich führte, muss er sich wegen Ladendiebstahls mit Waffen verantworten. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 27.11.2025 – 08:24

    POL-HA: Jugendlicher stiehlt vier Döner

    Hagen-Mitte (ots) - Am Mittwochnachmittag (26.11.2025) stahl ein bislang unbekannter Jugendlicher vier Döner aus einem Imbiss in der Innenstadt. Der Unbekannte gab die Bestellung gegen 14.30 Uhr in einem Laden in der Goldbergstraße auf. Nachdem ihm der Inhaber des Geschäftes die vier Döner übergeben hatte, lief der Jugendliche damit nach draußen. Bezalt hatte er nicht. Vor der Tür warteten drei weitere Jugendliche, ...

