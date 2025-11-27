Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung: Unbekannter Mann stiehlt Portemonnaie aus Auto und hebt Geld ab

Hagen/Witten (ots)

Nachdem ein Mann im Juni ein Portemonnaie aus einem Auto in der Haßleyer Straße gestohlen hatte, tätigte er unrechtmäßige Abhebungen mit einer EC-Karte. Nun fahndet die Polizei öffentlich nach dem bislang unbekannten Mann und bittet um Hinweise.

Der Unbekannte war in der Nacht vom 12. auf den 13.06.2025 zu Fuß in der Haßleyer Straße unterwegs und schlug auf einem Parkplatz die Scheiben mehrerer Autos ein. Aus einem der betroffenen Wagen stahl er eine Geldbörse und begab sich anschließend nach Witten. Mit einer in der Geldbörse befindlichen EC-Karte tätigte er anschließend in einer Tankstelle an der Sprockhöveler Straße eine Bargeldabhebung einer zweistelligen Summe.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise zur Identität oder zum Aufenthaltsort des Mannes. Aufnahmen des Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal: https://polizei.nrw/fahndung/187420.

Zeugen werden gebeten, Hinweise unter der Rufnummer 02331 986 2066 zu melden. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell