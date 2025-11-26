Polizei Hagen

POL-HA: Kupferrohre eines Wohnhauses in Haspe gestohlen

Hagen-Haspe (ots)

In der Zeit zwischen Dienstagmorgen (25.11.2025) und Dienstagnachmittag stahlen bislang unbekannte Täter die Kupferrohre eines Einfamilienhauses in Haspe. Der Bewohner des Hauses in der Büddingstraße war gegen 14 Uhr darauf aufmerksam geworden, dass die Regenrohre demontiert und gestohlen wurden. Er hatte das Haus am Morgen, gegen 07.30 Uhr, verlassen. Die Kripo ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02331-986 2066 entgegen. (sen)

