POL-HA: Auffahrunfall mit zwei verletzten Beifahrerinnen

Hagen-Mitte (ots)

Eine 41 Jahre alte Autofahrerin verursachte am Dienstagnachmittag (25.11.2025) einen Auffahrunfall. Sie stieß gegen den Wagen eines 44-jährigen Mannes. Durch den Zusammenstoß erlitten die jeweiligen Beifahrerinnen leichte Verletzungen.

Die Frau war um etwa 13.45 Uhr gemeinsam mit einer 30-jährigen Beifahrerin in ihrem VW Golf auf der Körnerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Vor einer roten Ampel auf Höhe der Neumarkstraße stieß die 41-Jährige gegen einen vor ihr wartenden BMW X5. In dem BMW befanden sich zum Unfallzeitpunkt der 44-jährige Fahrer sowie eine 64 Jahre alte Beifahrerin. Durch den Auffahrunfall wurden die beiden Beifahrerinnen leicht verletzt. Sie wurden vor Ort von alarmierten Rettungskräften behandelt und anschließend entlassen. Die Unfallverursacherin sowie der 44-Jährige blieben unverletzt. Der BMW wies Schäden im Bereich des Hecks auf. Am VW stellten die eingesetzten Polizeibeamten starke Schäden an der Front fest, er war nicht mehr fahrbereit. Die 41-Jährige gab an, dass der BMW stark abgebremst hatte, weshalb sie nicht mehr rechtzeitig reagieren konnte. Weitere Ermittlungen übernimmt nun das Verkehrskommissariat. (rst)

