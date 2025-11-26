PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 4. Fortschreibung der gemeinsamen Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Arnsberg und der Polizei Hagen nach Schussabgaben in Menden - Tatverdächtiger Kenan M. in Serbien festgenommen

Hagen | Märkischer Kreis (ots)

Am 22. August 2025 kam es zu einer Schussabgabe in Menden, bei der ein Mensch starb und ein weiterer verletzt wurde. Die Staatsanwaltschaft Arnsberg und die Polizei Hagen berichteten in vier Pressemeldungen zu dem Vorfall:

   - Ursprungsmeldung vom 22.08.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102493

   - 1. Fortschreibung (Öffentlichkeitsfahndung) vom 22.08.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6102537

   - 2. Fortschreibung vom 25.08.2025:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6103377

   - 3. Fortschreibung vom 25.08.2025

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6103507

Der gesuchte Tatverdächtige Kenan M. konnte nun im Rahmen der Ermittlungsarbeit von Staatsanwaltschaft, Mordkommission und Zielfahndern des LKA in Serbien bei einer Kontrolle ausfindig gemacht und festgenommen werden. Dort hielt er sich unter falschen Personalien auf. Er soll jetzt der deutschen Justiz überführt werden. (hir)

