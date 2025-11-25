Polizei Hagen

POL-HA: Verwirrter Mann wird zum eigenen Schutz in Gewahrsam genommen

Hagen-Mitte (ots)

Ein 34 Jahre alter Mann lief am Montagabend (24.11.2025) verwirrt und alkoholisiert über die Fahrbahn der Berliner Straße. Zum Schutz seiner eigenen Person und zur Verhinderung von Straftaten nahmen ihn Polizeibeamte in Gewahrsam.

Die Einsatzkräfte begaben sich gegen 23.15 Uhr in die Berliner Straße, wo ihnen eine verdächtige Person gemeldet wurde. Auf Höhe der Hausnummer 41 trafen sie einen 34-jährigen Mann an, der sein E-Bike schob und dabei einen schwankenden Gang aufwies. Er überquerte scheinbar orientierungslos die Fahrbahn und drohte mehrfach, mit seinem Fahrrad umzufallen. Die Beamten unterzogen ihn einer Kontrolle. Der 34-jährige Wuppertaler gab an, nicht zu wissen, wie er nach Hause kommen könne und tätigte wirre Angaben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille.

Um zu verhindern, dass sich der Mann selbst gefährdet oder Straftaten verübt, brachten ihn die Einsatzkräfte zur Polizeiwache und nahmen ihn in Gewahrsam. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell