Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen und drei beschädigten Autos

Bild-Infos

Download

Hagen-Haspe (ots)

Eine 42-jährige Frau fuhr am Freitagabend (21.11.2025) mit ihrem Dacia Sandero in Haspe einem Auto auf, was wiederum gegen ein weiteres Fahrzeug gestoßen wurde.

Um 18.40 war die 42-Jährige auf der Voerderstraße in Richtung Haenelstraße unterwegs, wo sie auf Höhe der Einmündung Haenelstraße / Kleinbahnstraße nach eigenen Angaben den stockenden Verkehr zu spät bemerkte. Dadurch fuhr sie einem Seat Ibiza eines 25-jährigen Mannes auf, der infolgedessen gegen einen VW Up! eines 47-Jährigen stieß. Der Dacia der Unfallverursacherin war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Auch der Seat und VW wiesen Kratzer und Deformationen auf, blieben jedoch fahrbereit. Die Gesamtsumme des Schadens beläuft sich schätzungsweise auf 10.000EUR.

Die 42-Jährige und der 25-Jährige erlitten bei dem Unfall zudem leichte Verletzungen. Die Frau wurde für eine ambulante Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. (fos)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell