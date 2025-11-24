PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Pyrotechnik auf Straße geworfen

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstag (22.11.2025) beobachtete ein Passant gegen 15:30 Uhr, wie aus einem Mehrfamilienhaus der Heubingstraße ein Feuerwerkskörper auf die Fahrbahn der Tillmannstraße geworfen wurde. Kinder und Frauen an einer Bushaltestelle erschraken und eine Frau in einem Auto wich der gezündeten Pyrotechnik mit einem Schlenker aus. Die Polizei geht nun ersten Hinweisen auf den Tatverdächtigen nach und weist darauf hin, dass das Abbrennen von Pyrotechnik außerhalb des Jahreswechsels sondergenehmigungspflichtig ist. Verstöße werden konsequent geahndet und können, wie in diesem Falle, zum Anfangsverdacht einer Straftat (Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr) führen. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

