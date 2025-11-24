Polizei Hagen

POL-HA: Auseinandersetzung nach Eishockeyspiel der Iserlohn Roosters und Adler Mannheim

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Sonntag (23.11.) trafen Eishockeyfans der Iserlohn Roosters und der Adler Mannheim in Hagen aufeinander. Gegen 21 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein - gemeldet wurde eine Auseinandersetzung der rivalisierenden Fangruppen. Fans der Mannheimer befanden sich nach dem Eishockeyspiel mit einem Reisebus auf der Rückreise. Dieser machte in einem Wendehammer der Straße Am Paulshof in Hagen einen Zwischenstopp. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen beschädigten plötzlich mehrere vermummte Personen, die Fankleidung der Iserlohn Roosters trugen, den Bus durch Schläge und Tritte. An dem Bus entstand leichter Sachschaden. Zeugen meldeten, dass es auch zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern gekommen sei. Verletzte Personen konnten vor Ort nicht angetroffen werden. Waffen/gefährliche Gegenstände wurden ebenfalls nicht gefunden. Die Polizei stellte mehrere Personalien fest, hierbei handelte es sich um Personen aus dem Mannheimer Fanlager. Die Anhänger der Roosters hatten sich noch vor Eintreffen der Polizei mit mehreren Autos in Richtung Iserlohn entfernt. Eine Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Landfriedensbruch. Die Ermittlungen der Polizei Hagen dauern weiter an. (arn)

