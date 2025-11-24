PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen - Mutmaßliches Drogenlabor in Hagen ausgehoben - 5 Untersuchungshaftbefehle erlassen

Hagen (ots)

Bei einem umfangreichen Einsatz hob das Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität am Freitag (21.11.2025) ein mutmaßliches Drogenlabor aus und nahm insgesamt 12 Personen vorläufig fest (Ursprungsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6164044). Am Samstag wurden die Festgenommenen auf Antrag der Hagener Staatsanwaltschaft einer Haftrichterin vorgeführt. Diese erließ gegen fünf Männer (23, 25, 30, 30, 52) Untersuchungshaftbefehle, von denen einer gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt wurde. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizei, die sich weiterhin gegen alle beteiligten Personen richten, dauern an. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

