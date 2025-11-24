POL-HA: 1. Fortschreibung - Gemeinsame Pressemeldung von Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen - Mutmaßliches Drogenlabor in Hagen ausgehoben - 5 Untersuchungshaftbefehle erlassen

Hagen (ots) - Die Mitarbeiterin einer Hagener Drogerie beobachtete am Freitagmorgen gegen 09:10 Uhr einen Mann, der auffällig im Geschäft zwischen den Regalen hin und her ging. Im weiteren Verlauf sah sie, wie der Mann mehrere Parfümflaschen in einen mitgeführten Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte. Dies allerdings, ohne die Ware zu bezahlen. Mit der Hilfe eines Kunden konnte der 47jährige Mann bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizei ...

