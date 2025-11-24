Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei nach Weihnachtsfeier - 39-Jähriger schwer verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Nacht auf Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, die nach einer Feier mit einem Bus in Richtung Iserlohn unterwegs waren. Ein 39-jähriger Mann aus Essen erlitt schwere Verletzungen.

Auf einer privaten Busfahrt nach einer Weihnachtsfeier entwickelten sich zwischen mehreren Personen gegen 1.45 Uhr Streitigkeiten, woraufhin der Busfahrer das Fahrzeug in der Feithstraße auf Höhe der Straße "Bredelle" anhielt. Er öffnete die Türen, woraufhin mehrere Männer ausstiegen und vor dem Bus aufeinander einschlugen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Beteiligten alkoholisiert waren. Ein Mann blutete zudem stark im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den 39-jährigen Essener vor Ort und brachten ihn aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein konkreter Tatverdächtiger konnte nach ersten Erkenntnissen nicht benannt werden. Die Polizisten leiteten gegen die Beteiligten Verfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein. (rst)

