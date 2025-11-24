PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei nach Weihnachtsfeier - 39-Jähriger schwer verletzt

Hagen-Hochschulviertel (ots)

In der Nacht auf Samstag (22.11.2025) kam es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen, die nach einer Feier mit einem Bus in Richtung Iserlohn unterwegs waren. Ein 39-jähriger Mann aus Essen erlitt schwere Verletzungen.

Auf einer privaten Busfahrt nach einer Weihnachtsfeier entwickelten sich zwischen mehreren Personen gegen 1.45 Uhr Streitigkeiten, woraufhin der Busfahrer das Fahrzeug in der Feithstraße auf Höhe der Straße "Bredelle" anhielt. Er öffnete die Türen, woraufhin mehrere Männer ausstiegen und vor dem Bus aufeinander einschlugen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Beteiligten alkoholisiert waren. Ein Mann blutete zudem stark im Gesicht. Alarmierte Rettungskräfte behandelten den 39-jährigen Essener vor Ort und brachten ihn aufgrund seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ein konkreter Tatverdächtiger konnte nach ersten Erkenntnissen nicht benannt werden. Die Polizisten leiteten gegen die Beteiligten Verfahren wegen Körperverletzungsdelikten ein. (rst)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 23.11.2025 – 09:11

    POL-HA: Einbruch in Wohnung / Tageswohnungseinbruch

    Hagen (ots) - Eine böse Überraschung erlebte ein Hohenlimburger Ehepaar (67, 62), als sie am Samstagabend gegen 22:30 Uhr nach Hause (Am Berge 65, Hagen) kamen. Hier mussten sie feststellen, dass in ihre Wohnung (2. Etage eines Mehrfamilienhauses) im Laufe des Tages eingebrochen worden war. Die Wohnungseinrichtung war im Wohn- und Schlafzimmer augenscheinlich durchsucht worden. Es wurde ein dreistelliger Geldbetrag ...

    mehr
  • 23.11.2025 – 07:39

    POL-HA: Ladendiebstahl

    Hagen (ots) - Die Mitarbeiterin einer Hagener Drogerie beobachtete am Freitagmorgen gegen 09:10 Uhr einen Mann, der auffällig im Geschäft zwischen den Regalen hin und her ging. Im weiteren Verlauf sah sie, wie der Mann mehrere Parfümflaschen in einen mitgeführten Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte. Dies allerdings, ohne die Ware zu bezahlen. Mit der Hilfe eines Kunden konnte der 47jährige Mann bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizei ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 12:37

    POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen - Mann versucht Polizeibeamte der Wache Hattingen mit Messer anzugreifen - Polizist setzt Schusswaffe ein

    Hattingen (ots) - Ein 28-Jähriger wurde am Samstagmorgen (22.11.2025) gegen 05.10 Uhr auf der Polizeiwache Hattingen vorstellig und zog unvermittelt ein Messer. Zwei Polizisten forderten ihn mehrfach dazu auf, das Messer wegzulegen, drohten den Schusswaffengebrauch an und setzten dabei auch Pfefferspray ein. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren