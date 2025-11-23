Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Wohnung

Tageswohnungseinbruch

Hagen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Hohenlimburger Ehepaar (67, 62), als sie am Samstagabend gegen 22:30 Uhr nach Hause (Am Berge 65, Hagen) kamen.

Hier mussten sie feststellen, dass in ihre Wohnung (2. Etage eines Mehrfamilienhauses) im Laufe des Tages eingebrochen worden war. Die Wohnungseinrichtung war im Wohn- und Schlafzimmer augenscheinlich durchsucht worden. Es wurde ein dreistelliger Geldbetrag gestohlen.

Die hinzugezogene Kriminalpolizei konnte anhand der Spuren ermitteln, dass der oder die Täter offenbar über den Balkon und anschließend durch die Balkontür in die Wohnung eingedrungen waren.

Die genaue Tatzeit konnte bisher noch nicht festgestellt werden, da die Geschädigten im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 22:30 Uhr nicht zuhause waren.

Aus diesem Grunde bittet die ermittelnde Kriminalpolizei um Unterstützung und sucht zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu tatrelevanten Personen geben können. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, kann diese unter der Telefonnummer 02331 / 986-2066 der Polizei mitteilen. (tr)

