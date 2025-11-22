PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Hagen - Mann versucht Polizeibeamte der Wache Hattingen mit Messer anzugreifen - Polizist setzt Schusswaffe ein

Hattingen (ots)

Ein 28-Jähriger wurde am Samstagmorgen (22.11.2025) gegen 05.10 Uhr auf der Polizeiwache Hattingen vorstellig und zog unvermittelt ein Messer. Zwei Polizisten forderten ihn mehrfach dazu auf, das Messer wegzulegen, drohten den Schusswaffengebrauch an und setzten dabei auch Pfefferspray ein. Trotzdem überstieg der bewaffnete Angreifer den Wachtresen und ging auf die beiden Beamten zu. Einer von ihnen setzte daraufhin seine Dienstwaffe ein und schoss auf den 28-Jährigen, um den Angriff zu unterbinden. Der Mann wurde dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt. Die weiteren Ermittlungen hat die Hagener Kriminalpolizei übernommen. Weitere Presseauskünfte werden derzeit nicht erteilt. (sen)

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Essen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

