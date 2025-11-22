PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität hebt mutmaßliches Drogenlabor in Hagen aus und nimmt mehrere Personen fest

Hagen (ots)

Bei einem umfangreichen Einsatz hat das Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität der Polizei Hagen am Freitagnachmittag (21.11.2025) ein mutmaßliches Drogenlabor ausgehoben und insgesamt 12 Personen vorläufig festgenommen. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen, die Hinweise auf die Herstellung synthetischer Drogen in einer Halle an der Selbecker Straße ergeben hatten. Als die Ermittler am Freitagnachmittag zugriffen, nahmen sie zunächst vier Personen (drei Männer und eine Frau) fest. In der Halle fanden die Beamten mehrere beschädigte Kanister vor, aus denen Chemikalien austraten. Dies machte den Einsatz der Hagener Feuerwehr erforderlich, was zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Selbecker Straße führte. Die genaue Identifizierung der ausgelaufenen Stoffe steht noch aus. Im weiteren Verlauf des Einsatzes nahmen die Kriminalbeamten acht weitere Personen in Hagen, Remscheid und Iserlohn vorläufig fest und durchsuchten mehrere Wohnungen. Da Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung eines der festgenommenen Männer vorlagen, wurden auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos beteiligt. Derzeit besteht der Verdacht, dass alle Festgenommenen in unterschiedlichen Rollen an der Herstellung sowie dem Handel mit synthetischen Drogen beteiligt gewesen sein könnten. Neben den Chemikalien stellten die Ermittler unter anderem rund zwei Kilogramm Ecstasy-Tabletten, Bargeld, zahlreiche Mobiltelefone, mehrere Fahrzeuge sowie diverse Waffen (darunter Macheten, zwei Äxte und Einhandmesser) sicher. Die Staatsanwaltschaft Hagen prüft die Beantragung von Haftbefehlen. Die Ermittlungen dauern an. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 22.11.2025 – 08:16

    POL-HA: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Hagen-Eilpe (ots) - Am 21.11.2025 gegen 18:52 Uhr kommt es auf der Eilper Str. in Fahrtrichtung Innenstadt zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 25jähriger Fahrzeugführer aus Oberhausen und ein 24jähriger Fahrzeugführer aus Hagen befahren die Eilper Str.. In Höhe der Einmündung Hasselstr. fährt der 25jährige auf den dortigen Rechtsabbiegerstreifen und beschließt, auf der Eilper Str. zu wenden. Hierbei ...

    mehr
  • 22.11.2025 – 07:37

    POL-HA: Brand mehrerer Pkw

    Hagen-Herbeck (ots) - Auf einem Gelände einer Firma in der Straße Mühlenstück 9 in Hagen Herbeck kommt es am 22.11.2025 gegen 01:58 Uhr zu einem Pkw Brand. Aus bislang ungeklärter Ursache kommt es zu einem Brand an einem Pkw. Durch das Feuer werden drei weitere Pkw beschädigt. Personen kommen nicht zu Schaden. Das Feuer wird durch die Feuerwehr der Stadt Hagen gelöscht. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Hagen wird hinzugezogen. Die Ermittlungen, ob die ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 10:11

    POL-HA: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Siegen und Polizei Hagen: Körperteile auf der A 45 gefunden - Zeugenaufruf: Wendendes Fahrzeug vor Kloster

    Hagen/Olpe/Waldsolms (ots) - Wie berichtet, fand die Polizei in der Nacht zu Montag (17.11.) die Hände einer 32-jährigen Frau auf der Fahrbahn der A 45. Ihr drei Monate altes Kind wurde bereits am Sonntag in Waldsolms (Hessen) unverletzt in einem Kinderwagen vor einem Kloster gefunden. Die Mordkommission der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren