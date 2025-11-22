Polizei Hagen

POL-HA: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hagen - Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität hebt mutmaßliches Drogenlabor in Hagen aus und nimmt mehrere Personen fest

Hagen (ots)

Bei einem umfangreichen Einsatz hat das Kriminalkommissariat für Organisierte Kriminalität der Polizei Hagen am Freitagnachmittag (21.11.2025) ein mutmaßliches Drogenlabor ausgehoben und insgesamt 12 Personen vorläufig festgenommen. Vorausgegangen waren intensive Ermittlungen, die Hinweise auf die Herstellung synthetischer Drogen in einer Halle an der Selbecker Straße ergeben hatten. Als die Ermittler am Freitagnachmittag zugriffen, nahmen sie zunächst vier Personen (drei Männer und eine Frau) fest. In der Halle fanden die Beamten mehrere beschädigte Kanister vor, aus denen Chemikalien austraten. Dies machte den Einsatz der Hagener Feuerwehr erforderlich, was zeitweise zu Verkehrsbehinderungen auf der Selbecker Straße führte. Die genaue Identifizierung der ausgelaufenen Stoffe steht noch aus. Im weiteren Verlauf des Einsatzes nahmen die Kriminalbeamten acht weitere Personen in Hagen, Remscheid und Iserlohn vorläufig fest und durchsuchten mehrere Wohnungen. Da Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung eines der festgenommenen Männer vorlagen, wurden auch Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos beteiligt. Derzeit besteht der Verdacht, dass alle Festgenommenen in unterschiedlichen Rollen an der Herstellung sowie dem Handel mit synthetischen Drogen beteiligt gewesen sein könnten. Neben den Chemikalien stellten die Ermittler unter anderem rund zwei Kilogramm Ecstasy-Tabletten, Bargeld, zahlreiche Mobiltelefone, mehrere Fahrzeuge sowie diverse Waffen (darunter Macheten, zwei Äxte und Einhandmesser) sicher. Die Staatsanwaltschaft Hagen prüft die Beantragung von Haftbefehlen. Die Ermittlungen dauern an. Weitergehende Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden. (sen)

