Polizei Hagen

POL-HA: Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Die Mitarbeiterin einer Hagener Drogerie beobachtete am Freitagmorgen gegen 09:10 Uhr einen Mann, der auffällig im Geschäft zwischen den Regalen hin und her ging.

Im weiteren Verlauf sah sie, wie der Mann mehrere Parfümflaschen in einen mitgeführten Rucksack steckte und anschließend das Geschäft verlassen wollte. Dies allerdings, ohne die Ware zu bezahlen. Mit der Hilfe eines Kunden konnte der 47jährige Mann bis zum Eintreffen der hinzugezogenen Polizei im Geschäft festgehalten werden.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes wurden in seinem Rucksack und in seiner Kleidung Parfüms im Wert von rund 500 Euro aufgefunden und sichergestellt. Die Drogeriemitarbeiterin berichtete, dass der Mann bereits am Vortag bei einem Diebstahl beobachtet worden sei, aber nicht festgehalten werden konnte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann vorläufig festgenommen, da er in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen gleicher Delikte aufgefallen war und nach eigener Aussage durch die Diebstähle seinen Drogenkonsum und Lebensunterhalt finanziert. (tr)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell