Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gefälschte Dokumente erkannt - Bundespolizei nimmt Mann fest

Dortmund (ots)

Am 18. Oktober wies sich ein Mann am Dortmunder Hauptbahnhof gegenüber Bundespolizisten mit einem gefälschten Ausweis und Führerschein aus. Die Beamten fanden das echte Dokument nur wenig später und nahmen den 43-Jährigen fest.

Gegen 21:30 Uhr kontrollierten die Beamten den Wohnungslosen. Dieser zeigte den Uniformierten zunächst eine kroatische Identitätskarte und anschließend einen kroatischen Führerschein. Die Einsatzkräfte erkannten sofort, dass diese nicht echt waren.

Bei einer anschließenden Durchsuchung in den Diensträumen fanden die Beamten eine echte kosovarische Identitätskarte.

Der Kosovare konnte jedoch keine Dokumente vorweisen, die einen Aufenthalt in der Bundesrepublik legitimieren würden.

Daraufhin nahmen die Einsatzkräfte ihn fest und brachten ihn in das zentrale Polizeigewahrsam in Dortmund. Die weiteren Maßnahmen übernimmt dort die zuständige Ausländerbehörde.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung sowie unerlaubten Aufenthalts gegen den 43-Jährigen ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell