Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Alkoholisierter Radfahrer bespuckt und beleidigt zwei Männer

Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots)

Am späten Dienstagabend (17.11.2025) gegen 22:00 Uhr, wurde über den Notruf der Polizei ein ungewöhnlicher Vorfall in Grimmen gemeldet. Ein Anrufer teilte mit, dass er von einem augenscheinlich stark alkoholisierten Fahrradfahrer bespuckt und beleidigt worden sei.

Zur Klärung des Sachverhalts begaben sich umgehend Beamte des Polizeireviers Grimmen zum Einsatzort. Dort trafen die eingesetzten Kräfte auf zwei deutsche Geschädigte im Alter von 25 und 35 Jahren. Beide gaben an, durch den Radfahrer verbal und körperlich angegangen worden zu sein.

Der radfahrende Tatverdächtige, ein 22-jähriger Deutscher, stand augenscheinlich erheblich unter dem Einfluss von Alkohol. Eine durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Aus diesem Grund wurde zur Beweissicherung eine Blutprobenentnahme angeordnet und in einem Krankenhaus durchgeführt. Weiterhin gab dieser an, Betäubungsmittel konsumiert und besessen zu haben.

Gegen den 22-Jährigen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet - unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung, der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie wegen des Verdachts des Besitzes von Betäubungsmitteln. Die weiteren Ermittlungen zum Tathintergrund dauern an.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

