POL-NB: Zwei Verkehrsunfälle an der gleichen Stelle - mögliche Ursache Glätte - worauf Autofahrer jetzt achten sollten

Grimmen (Vorpommern-Rügen) (ots)

Am heutigen Dienstag (18.11.2025) kurz vor 06:00 Uhr, ereignete sich auf der B194 zwischen Grimmen und Poggendorf ein erster Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein Pkw Ford aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Die 52-jährige deutsche Fahrerin wurde hierbei verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Nur wenige Minuten später kam es an exakt derselben Stelle zu einem weiteren Verkehrsunfall. So kam ein 49-jähriger deutscher Fahrer eines Mitsubishi ebenfalls von der Straße ab. Auch in diesem Fall ist die genaue Unfallursache derzeit noch unklar. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass in beiden Fällen Fahrbahnglätte aufgrund der aktuellen Witterung eine Rolle gespielt hat.

Die B194 war während der Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge kurzzeitig beeinträchtigt.

Mit Blick auf die derzeitigen Temperaturen erinnern wir alle Verkehrsteilnehmenden daran, dass es besonders in den frühen Morgenstunden nass, glatt und rutschig sein kann. Bitte passen Sie Ihre Geschwindigkeit den Bedingungen an, planen Sie längere Bremswege ein und achten Sie auf einen defensiven Fahrstil. Wer noch nicht auf Winterreifen umgerüstet hat, sollte dies - sofern möglich - zeitnah nachholen, um die eigene Sicherheit und die anderer zu erhöhen.

