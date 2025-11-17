Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau beraubt - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Heute Vormittag gegen 10.20 Uhr ist eine 73-Jährige auf dem Rückweg vom Einkauf beraubt worden. Sie war in der Adlerstraße unterwegs, als plötzlich jemand von hinten an ihrer Handtasche riss. Sie versuchte vergeblich, die Tasche festzuhalten.

Der Täter oder die Täterin flüchtete in Richtung Netto-Markt in der Demminer Straße.

In der Tasche waren Bargeld und persönliche Gegenstände der Frau. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Frau blieb mit aktuellem Stand unverletzt.

Der Räuber / die Räuberin war schnell verschwunden, konnte jedoch in Teilen vom Opfer noch beschrieben werden: etwa 1,65 Meter groß, sehr schlank, grauer Kapuzenpulli, dunkle Hose.

Zeugen des Überfalls oder Personen, die Hinweise auf Täter haben, melden sich bitte bei der Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Das Opfer ist Deutsche.

