PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frau beraubt - Zeugen gesucht

Neubrandenburg (ots)

Heute Vormittag gegen 10.20 Uhr ist eine 73-Jährige auf dem Rückweg vom Einkauf beraubt worden. Sie war in der Adlerstraße unterwegs, als plötzlich jemand von hinten an ihrer Handtasche riss. Sie versuchte vergeblich, die Tasche festzuhalten.

Der Täter oder die Täterin flüchtete in Richtung Netto-Markt in der Demminer Straße.

In der Tasche waren Bargeld und persönliche Gegenstände der Frau. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

Die Frau blieb mit aktuellem Stand unverletzt.

Der Räuber / die Räuberin war schnell verschwunden, konnte jedoch in Teilen vom Opfer noch beschrieben werden: etwa 1,65 Meter groß, sehr schlank, grauer Kapuzenpulli, dunkle Hose.

Zeugen des Überfalls oder Personen, die Hinweise auf Täter haben, melden sich bitte bei der Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 oder bei der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Das Opfer ist Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 13:04

    POL-NB: Verkehrsdelikte beschäftigen die Polizei

    Bellin/ Greifswald (ots) - Am vergangenen Samstag, 15. November 2025, kam es gegen 12:00 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz auf der K 78 zwischen Rieth und Ahlbeck (Ueckermünde). Zuvor wurde der Ueckermünder Polizei mitgeteilt, dass der Fahrer eines Pkw Renault sehr schnell und fast mittig der Fahrbahn gefahren sei. Dadurch sei es beinahe zum Zusammenstoß mit einem, im Gegenverkehr befindlichen Pkw VW, gekommen. Dieser ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 10:01

    POL-NB: Mann mit Bierflasche niedergeschlagen: Polizei sucht Zeugen

    Stralsund (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (16.11.2025) kam es in der Wolfgang-Heinze-Straße zu einer bislang ungeklärten Gewalttat, zu der die Polizei Stralsund nun Zeugen sucht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein deutscher Geschädigter gegen 04:30 Uhr zu Fuß im Bereich der Hausnummer 4 unterwegs, als er offenbar von einer unbekannten Person oder mehreren ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:18

    POL-NB: Trunkenheitsfahrten beschäftigen Polizei auf Rügen

    Rügen (Landkreis Vorpommern-Rügen) (ots) - Am vergangenen Wochenende hatten die Beamtinnen und Beamten auf der Insel Rügen gleich zweimal mit deutlich alkoholisierten Fahrzeugführern zu tun - mit sehr unterschiedlichen, aber in beiden Fällen äußerst gefährlichen Ausgangslagen. Unterwegs mit über 1,6 Promille und vier Kindern im Auto Am Samstag, dem 15.11.2025, gegen 21:30 Uhr, bemerkten Streifenbeamte in der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren