Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer mit positivem Drogenvortest

Hagen-Mitte (ots)

Ein 27-jähriger Hagener steht unter Verdacht, am Montag (24.11.) unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einem E-Scooter gefahren zu sein. Um 22.30 Uhr fuhr er durch die Straße Am Hauptbahnhof, als Polizisten sich entschieden, ihn zu kontrollieren. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Der Mann gab an, dass der Konsum bereits einige Tage zurückliege. Er musste eine Blutprobe abgeben, die Auswertung der Blutprobe steht noch aus. Dem 27-Jährigen ist das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau aller Substanzen untersagt. Da der E-Scooter keine gültige Versicherung hatte, erhielt der Hagener eine Strafanzeige aufgrund des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige aufgrund des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell