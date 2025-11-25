PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen
POL-HA: Fußgänger wird von abbiegendem Auto angefahren

Hagen-Mitte (ots)

Auf der Eduard-Müller-Straße wurde ein Fußgänger am Montag (24.11.) von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Um 15.35 Uhr bog ein 50-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem VW von der Fleyer Straße kommend nach rechts in die Eduard-Müller-Straße ein. Hierbei übersah er einen 63-jährigen Fußgänger, der an einer Ampel die Straße überquerte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Hagener in ein Krankenhaus. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

