POL-HA: Fußgänger wird von abbiegendem Auto angefahren
Hagen-Mitte (ots)
Auf der Eduard-Müller-Straße wurde ein Fußgänger am Montag (24.11.) von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt. Um 15.35 Uhr bog ein 50-jähriger Mann aus Hamburg mit seinem VW von der Fleyer Straße kommend nach rechts in die Eduard-Müller-Straße ein. Hierbei übersah er einen 63-jährigen Fußgänger, der an einer Ampel die Straße überquerte. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Hagener in ein Krankenhaus. (arn)
