POL-ST: Rheine, mehrere Autos aufgebrochen, Beute machten die Täter nicht

Steinfurt (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Mittwoch (09.07.25) in eine Bäckereifiliale am Sauerbruchweg in Borghorst eingebrochen. Ein Zeuge hatte gegen 02.45 Uhr einen lauten Knall sowie Stimmen gehört und die Polizei alarmiert. Als diese am Einsatzort eintraf, stellte sie eine zerstörte Schaufensterscheibe an der Filiale, die sich an einem Supermarkt befindet, fest. Die Täter durchsuchten die Kassen ...

