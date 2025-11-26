POL-HA: Pöbeleien einer Frau führen zu Ingewahrsamnahme
Hagen-Haspe (ots)
Nachdem eine 31-Jährige am Dienstag (25.11.2025) vor Geschäften im Brandquartier diverse Passanten anpöbelte, wurde sie anschließend in Gewahrsam genommen.
Die Frau pöbelte gegen 16 Uhr an der Enneper Straße mehrere Personen an, kam ihnen mehrmals zu nah und fing an, diese anzuschreien. Alarmierte Beamte erschienen vor Ort. Nach mehrfacher Ansprache reagierte die Frau schreiend und fing an zu weinen. Kurz darauf wurde sie aggressiv, sodass die Polizisten ihr Handschellen anlegten. Da die 31-Jährige benommen wirkte, führten die Beamten einen Drogenvortest durch, welcher positiv ausfiel. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Einsatzkräfte die Randaliererin in Gewahrsam. (fos)
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell