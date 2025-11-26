Polizei Hagen

POL-HA: Einbrecher kippen Zement in sanitären Anlagen einer leerstehenden Wohnung

Hagen-Haspe (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit zwischen Montagnachmittag (24.11.2025) und Dienstagmittag in eine leerstehende Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Haspe ein und verstopften die sanitären Anlagen mit Zement. Gegen 12 Uhr stellte der Hausmeister des Hauses in der Hofstraße die aufgebrochene Tür einer Wohnung fest, in der aktuell Sanierungsarbeiten durchgeführt werden. Die unbekannten Täter stahlen das Werkzeug aus der Wohnung und kippten Zement in die Toilette, das Waschbecken sowie die Badewanne. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell