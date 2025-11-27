PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher stiehlt vier Döner

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.11.2025) stahl ein bislang unbekannter Jugendlicher vier Döner aus einem Imbiss in der Innenstadt. Der Unbekannte gab die Bestellung gegen 14.30 Uhr in einem Laden in der Goldbergstraße auf. Nachdem ihm der Inhaber des Geschäftes die vier Döner übergeben hatte, lief der Jugendliche damit nach draußen. Bezalt hatte er nicht. Vor der Tür warteten drei weitere Jugendliche, die mit dem Unbekannten zusammen in Richtung der Innenstadt rannten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls. (sen)

  • 26.11.2025 – 13:10

    POL-HA: Kupferrohre eines Wohnhauses in Haspe gestohlen

    Hagen-Haspe (ots) - In der Zeit zwischen Dienstagmorgen (25.11.2025) und Dienstagnachmittag stahlen bislang unbekannte Täter die Kupferrohre eines Einfamilienhauses in Haspe. Der Bewohner des Hauses in der Büddingstraße war gegen 14 Uhr darauf aufmerksam geworden, dass die Regenrohre demontiert und gestohlen wurden. Er hatte das Haus am Morgen, gegen 07.30 Uhr, verlassen. Die Kripo ermittelt nun wegen des besonders ...

