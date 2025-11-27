Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher stiehlt vier Döner

Hagen-Mitte (ots)

Am Mittwochnachmittag (26.11.2025) stahl ein bislang unbekannter Jugendlicher vier Döner aus einem Imbiss in der Innenstadt. Der Unbekannte gab die Bestellung gegen 14.30 Uhr in einem Laden in der Goldbergstraße auf. Nachdem ihm der Inhaber des Geschäftes die vier Döner übergeben hatte, lief der Jugendliche damit nach draußen. Bezalt hatte er nicht. Vor der Tür warteten drei weitere Jugendliche, die mit dem Unbekannten zusammen in Richtung der Innenstadt rannten. Die Kripo ermittelt nun wegen des Diebstahls. (sen)

