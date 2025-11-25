Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Hattingen: Einbruch in Einfamilienhaus_ Schränke durchwühlt
Hattingen (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam in der Straße Tanneneck am 21.11.2025 zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr. Die Täter gelangten durch Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten des Hauses und durchsuchten dort Schränke und Schubladen. Was genau gestohlen wurde, ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
