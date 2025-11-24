Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Einbruch in Mehrfamilienhaus_ Täter stehlen Bargeld und Schmuck

Gevelsberg (ots)

Zu einem Einbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Lichtenplatzstraße kam es am 22.11.2025 in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 21:25 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so in das Wohnhaus. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen und entwendet Bargeld im niedrigen fünfstelligen Bereich. Außerdem wurde Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich gestohlen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02333 9166 2100 melden. (CNE)

