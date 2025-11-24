Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke: Täter versuchen Scheibe von Juwelier einzuwerfen- keine Beute

Herdecke (ots)

Mit einer massiven Gehwegplatte versuchten Täter am 23.11.2025, gegen 01:30 Uhr, die Fensterscheibe eines Juweliers in der Hauptstraße einzuwerfen. Im Schaufenster befanden sich unter anderem diverse Armbanduhren im hohen Wert. In das Juweliergeschäft gelangten die Täter jedoch nicht, da das Sicherheitsglas stand hielt. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung vom Tatort. Entwendet wurde nichts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell