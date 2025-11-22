Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und PKW/ 74-jährige verletzt sich leicht
Schwelm (ots)
Am Freitag, 21.11.2025 um 12:29 Uhr beabsichtigte eine 72-jährige Schwelmerin mit ihrem PKW von der Wilhelmstraße in die Hauptstraße einzubiegen. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie dabei die sich auf der Fahrbahn befindliche 74-jährige Fußgängerin. Es kam zur Kollision zwischen dem PKW und der Fußgängerin, die dabei leicht verletzt und in ein örtliches Krankhaus verbracht wurde. Am PKW entstand bei dem Verkehrsunfall kein Sachschaden. (TSC)
