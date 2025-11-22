POL-EN: Zusammenstoß zwischen Fußgängerin und PKW/ 74-jährige verletzt sich leicht

Wetter (ots) - Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Kamp-Straße kam es zwischen dem 19.11.2025, 00:00 Uhr und dem 20.11.2025, 07:00 Uhr. Die Täter hebelten im Tatzeitraum die Hauseingangstür auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der ...

