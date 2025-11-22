PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Leichtverletzte Autofahrer nach Auffahrunfall

Schwelm (ots)

Am Freitag, den 21.11.2025 um 16:50 Uhr kam es im Bereich der Winterberger Straße in Schwelm zu einem Auffahrunfall zwischen zwei beteiligten PKW. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer, ein 84-jähriger Gevelsberger und ein 43-jähriger Ennepetaler leicht verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (TSC)

