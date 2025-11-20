Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Kradfahrer stürzt_ Pkw flüchtet von Unfallstelle

Hattingen (ots)

Verletzt wurde ein 17-jähriger aus Hattingen bei einem Verkehrsunfall am 19.11.2025 gegen 23:30 Uhr auf der Straße Am Stuten in Hattingen. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem Motorrad der Marke Honda in Fahrtrichtung Elfringhauser Straße unterwegs. Circa 100 m vor der Einmündung Am Stuten/Elfringhauser Straße kam ihm in einer Kurve ein PKW entgegen. Dieser PKW nutzte beide Fahrspuren und fuhr sehr mittig. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste der Hattinger nach rechts ausweichen und kam dabei in den Graben. Er stürzte und verletzte sich. Er konnte noch mitbekommen, wie das Fahrzeug anhielt. Dann fuhr der PKW jedoch weiter. Geholfen hat dem 17-jährigen keiner. Der flüchtige PKW soll weiß gewesen sein und ein Teil des Kennzeichens mit das D-AL konnte abgelesen werden. Die Ziffern sind nicht bekannt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeuginnen und Zeugen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.

