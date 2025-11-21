Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Einbruch in Wohnung_ Täter entwenden Tresor

Wetter (ots)

Zu einem Einbruch in eine Wohnung im Mehrfamilienhaus in der Heinrich-Kamp-Straße kam es zwischen dem 19.11.2025, 00:00 Uhr und dem 20.11.2025, 07:00 Uhr. Die Täter hebelten im Tatzeitraum die Hauseingangstür auf und gelangten so in die Räume der Wohnung. Dort suchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen einen Tresor. Was genau gestohlen wurde ist aktuell Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, der soll sich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 02324-9166-2200 melden.

