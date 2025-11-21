Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen/Schwelm: Sondereinsatz Roadpol Truck & Bus - LKW-Kontrollen im Kreisgebiet

Hattingen/Schwelm (ots)

Am 20.11.2025 stand der Verkehrsdienst der Polizei des Ennepe-Ruhr-Kreises an zwei Stellen im Kreis und hat dort sowohl den Güter-/Schwerlastverkehr als auch die Geschwindigkeit aller Verkehrsteilnehmenden kontrolliert. Von 8-13 Uhr standen die Einsatzkräfte an der Talstraße in Schwelm und an der Kohlenstraße in Hatttingen.

Im Rahmen der Kontrollen konnten unter anderem Verstöße gegen Vorschriften der Ladungssicherung und Verstöße gegen Sozialvorschriften festgestellt werden. Außerdem wurden bei den Geschwindigkeitsübertretungen 154 Verwarngelder ausgesprochen (davon 22 LKW und ein Bus) und 32 Ordnungswidrigkeitenanzeigen wurden gefertigt (davon 6 LKW).

