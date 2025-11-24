Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter: Unfall mit über 1,5 Promille- Blutprobe und Führerschein Sicherstellung folgen

Wetter (ots)

Mit einem Alkoholwert von über 1,5 Promille verursachte ein 60-jähriger Wetteraner am 22.11.2025, gegen 00:45 Uhr, einen Verkehrsunfall auf der Straße "Kühlen Grunde" in Wetter- Wengern. Nach ersten Erkenntnissen war er mit seinem PKW der Marke Renault auf dem Ruhrhöhenweg in Fahrtrichtung im Kühlen Grunde unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr sich auf einer Grünfläche fest. Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtet sich der Verdacht, dass der Wetteraner unter dem Einfluss von Alkohol stand. Dies bestätigte sich mit dem Vortest. Eine Blutprobe wurde entnommen und sein Führerschein sichergestellt. (CNE)

