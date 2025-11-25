Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
POL-EN: Sprockhövel: Täter durchwühlen Einfamilienhaus_ Terrassentür eingeschlagen
Sprockhövel (ots)
Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Schultenbuschstraße kam es am 21.11.2025 in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 19:15 Uhr. Die Täter schlugen die Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, wird noch ermittelt. Nach der Tat flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 0232491662200 melden.
