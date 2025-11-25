Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Täter werfen Terrassentür ein_ Haus durchwühlt

Hattingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus kam es am 21.11.2025 zwischen 16:30 Uhr und 19:30 Uhr in der Straße Voßnacke in Hattingen-Niederwenigern. Nach ersten Erkenntnissen schlugen die Täter die Terrassentür ein und gelangten so in die Wohnräume. Dort suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertgegenständen. Was genau gestohlen wurde ist nun Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der soll sich bei der Polizei unter der Tel.-Nr. 02324 9166 2200 melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell