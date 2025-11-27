Polizei Hagen

POL-HA: Mutmaßlicher Warenbetrug in Volme Galerie

Hagen-Mitte (ots)

Nach einem Kauf in einem Elektronik-Geschäft in der Volme Galerie am Dienstag (25.11.2025) stellte eine 37-jährige Frau einen mutmaßlichen Warenbetrug fest. Sie erstattete Anzeige.

Die Frau begab sich am Nachmittag in das Einkaufszentrum und kaufte in dem Geschäft Kopfhörer der Marke "Samsung". Zuhause überprüfte sie die Individualnummer der Geräte und stellte fest, dass die Individualnummer nicht beim angegebenen Hersteller hinterlegt sind und die Kopfhörer somit gefälscht seien. Anschließend beabsichtigte sie, die Kopfhörer umzutauschen und konfrontierte den Verkäufer mit ihrer Feststellung. Sie erhielt ihr Geld zurück und brachte den Betrug zur Anzeige. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. (rst)

