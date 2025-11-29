PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei vor einer Diskothek

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr vor einer Diskothek in der Dödterstraße in Hagen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 23-jährigen Werdohlers. Dieser habe mit einer weiteren Person im Bereich des Parkplatzes vor der Diskothek gestanden, als sich plötzlich eine Gruppe von fünf bis sieben Personen näherte und auf ihn einschlug. Der 23-jährige fiel zu Boden und wurde durch weitere Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt. Die Angreifer ent-fernten sich kurz darauf von der Örtlichkeit. Diese sollen männlich, ca. 25 Jahre alt sein und schwarze Haare gehabt haben. Der verletzte 23-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? (Kli.)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Leitstelle
Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA/
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 10:00

    POL-HA: Seniorin wird Opfer eines Trickdiebstahls

    Hagen-Hohenlimburg (ots) - Eine 87-jährige Seniorin berichtete Polizisten am Donnerstag (27.11.), Opfer eines Trickdiebstahls in ihrer Wohnung geworden zu sein. Die in der Iserlohner Straße wohnhafte Hohenlimburgerin stellte erst einen Tag nach dem Vorfall fest, dass in einem Schrank in ihrem Wohnzimmer Geldbörsen, Bargeld und ihr Sparbuch fehlen. Bereits Montagabend (24.11.) klingelten zwei Personen in dunklen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:23

    POL-HA: Zeuge beobachtet Unfallflucht - Autofahrer mit 1,26 Promille unterwegs

    Hagen-Vorhalle (ots) - Ein alkoholisierter Autofahrer fiel am Donnerstagabend (27.11.2025) durch seine unsichere Fahrweise auf, verursachte einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein Zeuge hatte den 58-jährigen VW-Fahrer bereits auf der Autobahn A1 beobachtet und festgestellt, dass der Mann Schlangenlinien fuhr. Der Zeuge ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren