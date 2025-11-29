Polizei Hagen

POL-HA: Schlägerei vor einer Diskothek

Hagen (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 05:00 Uhr vor einer Diskothek in der Dödterstraße in Hagen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 23-jährigen Werdohlers. Dieser habe mit einer weiteren Person im Bereich des Parkplatzes vor der Diskothek gestanden, als sich plötzlich eine Gruppe von fünf bis sieben Personen näherte und auf ihn einschlug. Der 23-jährige fiel zu Boden und wurde durch weitere Schläge und Tritte gegen den Kopf verletzt. Die Angreifer ent-fernten sich kurz darauf von der Örtlichkeit. Diese sollen männlich, ca. 25 Jahre alt sein und schwarze Haare gehabt haben. Der verletzte 23-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? (Kli.)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell