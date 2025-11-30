Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungsbrand in Kabel

Hagen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in der Borgenfeldstraße aus. Grund dafür war ein Wohnungsbrand in der dritten Etage eines Mehrfamilienhauses. Die herbeigerufene FW konnten diesen Brand schnell löschen. Alle Bewohner des Hauses konnten in Sicherheit gebracht werden. Zwei Personen mussten ambulant im Krankenhaus behandelt werden. Die Wohnung, in der es zum Brand kam, ist bis auf weiteres nicht bewohnbar. Alle anderen Mieter konnten wohlbehalten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die genaue Brandursache wird durch die Kriminalpolizei ermittelt. (TH.ST)

