Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Ausgelöste Brandmeldeanlage durch angebrannte Speisen

Sprockhövel (ots)

Am Freitagabende löste gegen 19:10 Uhr die Brandmeldeanlage in einem als Asylunterkunft genutzten Gebäude an der Beisenbruchstraße aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass zwei Melder im ersten Obergeschoss der Einrichtung angeschlagen hatten. Die Auslösung war Folge von angebrannten Speisen in meinem Topf. Ein weiteres Eingreifen der Feuerwehr war nicht notwendig.

Der Einsatz war nach 30 Minuten beendet. Vor Ort waren 23 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit vier Fahrzeugen.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell