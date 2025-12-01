PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Kollision mit Hauswand: 28-jähriger Autofahrer mutmaßlich zu schnell gewesen

Hagen-Haspe (ots)

Ein 28-jähriger Autofahrer verursachte am Samstagabend (29.11.2025) einen Verkehrsunfall, indem er mutmaßlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über seinen Wagen verlor und gegen eine Hauswand prallte.

Der Mann war gemeinsam mit einem Beifahrer in seinem Mercedes-Benz CLE 220d um etwa 20.40 Uhr auf der Enneper Straße in Richtung Haspe unterwegs. Er beabsichtigte, nach links in die Nordstraße abzubiegen und verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen. Infolgedessen prallte er frontal gegen eine dortige Hausfassade eines Eckgebäudes, welches dadurch leicht beschädigt wurde. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 28-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit, wodurch sein Mercedes beim Abbiegen ausbrach und es zu der Kollision kam.

Zudem stand der 28-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, was die eingesetzten Polizeibeamten durch einen Atemalkoholtest sowie einen Drogenvortest feststellten. Zur weiteren Beweisführung brachten ihn die Einsatzkräfte zur Polizeiwache und veranlassten eine ärztliche Blutprobenentnahme. Zudem stellten sie den stark beschädigten Mercedes-Benz des Unfallverursachers sicher, nahmen ihm den Führerschein ab und untersagten ihm das Führen von Kraftfahrzeugen. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache übernommen. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

