Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin verliert Kontrolle über PKW und fährt in den Straßengraben

Bild-Infos

Download

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstagmorgen (29.11.2025) verletzte sich eine 49-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg leicht. Die Hagenerin war gegen 09.20 Uhr mit ihrem BMW auf der Verbandsstraße in Richtung Boele unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Anschließend fuhr sie nach links, kreuzte den Gegenverkehr und fuhr in den Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich die 49-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell