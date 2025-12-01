PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Hagen

POL-HA: Autofahrerin verliert Kontrolle über PKW und fährt in den Straßengraben

POL-HA: Autofahrerin verliert Kontrolle über PKW und fährt in den Straßengraben
Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Samstagmorgen (29.11.2025) verletzte sich eine 49-jährige Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg leicht. Die Hagenerin war gegen 09.20 Uhr mit ihrem BMW auf der Verbandsstraße in Richtung Boele unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte zunächst mit der am rechten Fahrbahnrand befindlichen Leitplanke. Anschließend fuhr sie nach links, kreuzte den Gegenverkehr und fuhr in den Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich die 49-Jährige leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache übernommen. (sen)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

