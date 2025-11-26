Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte versuchen in Sportlerheim einzudringen

Ilfeld (ots)

Einbrecher machten sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an einer Hütte bei einem Sportlerheim zu schaffen. Ersten Ermittlungen nach versuchten sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Objekt zu verschaffen, wobei ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Ob etwas entwendet wurde ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen. 0307915

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell