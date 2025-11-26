Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte treiben in Garten ihr Unwesen

Mühlhausen (ots)

Wie am Mittwoch gegen 10.55 Uhr bekannt wurde, kam es auf einem Grundstück im Friedhofsweg zu einer Sachbeschädigung. Ersten Erkenntnissen nach verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Grundstück und beschädigten dort eine Poolfolie. Im Anschluss entfernten dich der oder die Täter vom Tatort. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0307864

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell