Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Diebe entwenden E-Bike
Bad Langensalza (ots)
Beamte der Polizeistation Bad Langensalza wurden am Dienstag, gegen 8.30 Uhr, zu einem Mehrfamilienhaus gerufen. Vor Ort angekommen stellten die Beamten fest, dass ein E-Bike aus dem Fahrradkeller des Hauses entwendet wurde.
Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen ist es den Beamten gelungen eine Verdächtige zu identifizieren. Durch einen verbauten Tracking-Sender konnte das Fahrrad geortet werden. Der Verbleib des E-Bikes, im Wert von mehreren Tausend Euro, konnte bislang nicht geklärt werden. Jedoch wurde ein Rucksack mit dem Akku des entwendeten Fahrrades bei der Person aufgefunden. Die Ermittlungen dauern an.
