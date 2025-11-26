Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kanzlei im Visier von Einbrechern - Polizei sucht Zeugen

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 17.30 Uhr und Mittwoch 7 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Bürogebäude im Lindenbühl. Ersten Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäudeinneren und im Anschluss zu den Büroräumen einer Kanzlei. In den Geschäftsräumen nahmen die Täter mehrere Wertgegenstände an sich und entfernten sich anschließend mit ihrer Beute, deren Wert in unterer vierstelliger Höhe lag, in unbekannte Richtung. Außerdem entstand ein Sachschaden von etwa 2000EUR.

Die Beamten der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann Angaben zur Tat oder zur Täterschaft machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0307610

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell